На Волині за 200 доларів продавали підроблені "права"

Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції (ДВБ) припинили діяльність осіб, яких звинуватили у налагоджені механізму виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень та техпаспортів на автівки.

Читайте також: Прокуратура спіймала ще чотирьох "бігунків", які допомагали здобувати "права"

В організації злочинної схеми звинувачується місцевий мешканець. В ДВБ запевняють, що з клієнтами він працював через довірених людей - двох бігунків, які безпосередньо підшукували клієнтів, приймали від них документи та передавали готові підробки. Придбати фейкове водійське посвідчення у спільників коштувало від 200 до 400 доларів.

У ДВБ вважають, що фальшиві документи виробляли за місцем мешкання одного з фігурантів, який безпосередньо займався виготовленням підроблених документів.

Правоохоронці провели у фігурантів обшуки під час яких вилучили гроші, копії документів на інших осіб, обладнання для виготовлення підробок, ламінувальні стрічки. Триває слідство. Якщо вину спільників буде доведено на них чекає кримінальна відповідальність.