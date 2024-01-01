Прокуратура зловила ще чотирьох "бігунків", які допомагали здобувати "права"

Голосіївська та Печерська окружні прокуратури міста Києва викрили учасників схем, які допомагали скласти практичні та теоретичні іспити на право керування автомобілями та отримати водійське посвідчення (звинувачення висунуто згідно ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Читайте також: Купити "права" стає все важче: поліція продовжує ловити "бігунків"

Один з підозрюваних - 58-річний автоінструктор переконував учнів, що скласти теоретичні іспити самостійно дуже складно. За статистикою сервісних центрів МВС, лише 34% кандидатів у водії успішно складають теоретичний іспит з першого разу. Відтак, за його словами був простіший спосіб отримати водійське посвідчення - заплатити 1000 доларів США через його знайомих та поїхати складати іспит до територіального сервісного центру у Черкасах.



Надалі майбутній водій мав пройти практичне навчання в автошколі. Щоб її не відвідувати, потрібно було заплатити ще 6000 гривень. Після цього, щоб з першого разу скласти практичний іспит в одному із сервісних центрів Києва потрібно заплатити ще 15 000 гривень.



Реалізовувати схему отримання “замовниками” водійських посвідчень чоловіку допомагали ще двоє осіб, які мали звʼязки у територіальних сервісних центрах МВС. Вказана схема працювала щонайменше з травня по грудень 2024 року.



Ще один підозрюваний пропонував водіям допомогти скласти практичний іспит на водіння автомобілів категорії “С”, “С1” за 20 000 гривень. Фігуранта затримали одразу після отримання грошей.



Чотирьом учасникам вказаних схем повідомлено про підозри. Також проводяться слідчі дії зі встановлення службових осіб територіальних сервісних центрів МВС, причетних до вказаних схем.