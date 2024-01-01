Прокуратура поймала еще четырех "бегунков", которые помогали получать "права"

Голосеевская и Печерская окружные прокуратуры города Киева разоблачили участников схем, которые помогали сдать практические и теоретические экзамены на право управления автомобилями и получить водительское удостоверение (обвинение выдвинуто согласно ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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Один из подозреваемых – 58-летний автоинструктор – убеждал учеников, что сдать теоретические экзамены самостоятельно очень сложно. Ведь по статистике сервисных центров МВД, только 34% кандидатов в водители успешно сдают теоретический экзамен с первого раза. Поэтому, по его словам был более простой способ получить водительское удостоверение - заплатить 1000 долларов США через его знакомых и поехать сдавать экзамен в территориальный сервисный центр в Черкассах.



В дальнейшем будущий водитель должен был пройти практическое обучение в автошколе. Чтобы ее не посещать, нужно было заплатить еще 6000 гривен. После этого, чтобы с первого раза сдать практический экзамен в одном из сервисных центров Киева, нужно заплатить еще 15 000 гривен.



Реализовывать схему получения “заказчиками” водительских удостоверений мужчине помогали еще два человека, которые имели связи в территориальных сервисных центрах МВД. Указанная схема работала минимум с мая по декабрь 2024 года.



Еще один подозреваемый предлагал водителям помочь сдать практический экзамен на вождение автомобилей категории “С”, “С1” за 20 000 гривен. Фигуранта задержали сразу после получения денег.



Четырем участникам указанных схем сообщено о подозрениях. Также проводятся следственные действия по установлению должностных лиц территориальных сервисных центров МВД, причастных к указанным схемам.