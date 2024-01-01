Купить "права" становится все труднее: полиция продолжает ловить "бегунков"

В Черкассах 41-летний местный житель предложил помочь восстановить водительское удостоверение. За 17 000 гривен он пообещал воспользоваться своими “связями” в ТСЦ для успешной сдачи экзамена по вождению, а также изготовить медицинскую справку. Оперативники Черкасского управления Департамента внутренней безопасности задержали фигуранта (https://t.me/dvbnp/196) во время получения второй части денег.

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На Черниговщине "бизнесмен" обещал за деньги повлиять на администраторов ТСЦ относительно положительной сдачи теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения категории "В". Сразу после получения денег – 6 000 гривен – мужчину задержали оперативники Черниговского управления ДВБ и следователи полиции Черниговщины.

За содеянное фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.