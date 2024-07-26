Господин Олег, родом со Львовской области, свое первое водительское удостоверение получил еще в 1988 году. Сегодня в сервисном центре МВД № 2146 обменял его на пластиковое, которое отображается в электронных базах и имеет срок действия 30 лет.

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Администраторы сервисного центра МВД осуществили необходимую проверку по архиву и выдали новое водительское удостоверение. Новый водительский документ на пластиковом бланке отображается в приложении Дія и в Кабинете водителя.

Водитель часто пользуется транспортным средством, поэтому хочет, чтобы его документ служил долго и не подвергался порче. Советская “книжечка” успешно выдержала 36 лет активного использования.