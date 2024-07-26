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На Закарпатті обміняли "права", видані у 1988 році

Чоловік обміняв радянське посвідчення водія, видане у 1988 році. Воно не мало обмежень по строку дії та було чинним до цього часу. Процедуру обміну виконали у сервісному центрі МВС на Закарпатті.
Радянські "права" видані у 1988 році обміняли на пластикові - Auto24

Обміняв посвідчення водія видане у 1988 році

Євген Гудущан
logo29 липня, 13:20
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Пан Олег, родом із Львівщини, своє перше посвідчення водія отримав ще у 1988 році. Сьогодні у сервісному центрі МВС № 2146 обміняв його на пластикове, яке відображається в електронних базах та має термін дії 30 років.

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Адміністратори сервісного центру МВС здійснили необхідну перевірку за архівом і видали нове водійське посвідчення. Новий водійський документ на пластиковому бланку відображається у застосунку Дія та в Кабінеті водія.

Керманич часто користується транспортним засобом, тож хоче, щоб його документ служив довго та не піддавався псуванню. Радянська “книжечка” успішно витримала 36 років активного використання.

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