На Закарпатті обміняли "права", видані у 1988 році

Пан Олег, родом із Львівщини, своє перше посвідчення водія отримав ще у 1988 році. Сьогодні у сервісному центрі МВС № 2146 обміняв його на пластикове, яке відображається в електронних базах та має термін дії 30 років.

Читайте також: Як обміняти посвідчення водія та скільки це коштує

Адміністратори сервісного центру МВС здійснили необхідну перевірку за архівом і видали нове водійське посвідчення. Новий водійський документ на пластиковому бланку відображається у застосунку Дія та в Кабінеті водія.

Керманич часто користується транспортним засобом, тож хоче, щоб його документ служив довго та не піддавався псуванню. Радянська “книжечка” успішно витримала 36 років активного використання.