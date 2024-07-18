Як обміняти посвідчення водія та скільки це коштує

Обміну підлягають посвідчення водія, у яких закінчився строк дії, зокрема видані вперше на 2 роки (під час дії “військового стану” такі протерміновані “права” визнаються дійсними). Також варто обміняти документ, якщо змінилися персональні дані, наприклад, прізвище. Окрім того, послуга актуальна, якщо документ пошкоджено або втрачено.

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Можна задуматися про обмін, якщо у вас довічне паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах. Пластикові посвідчення відображаються у Дії. Але пам’ятайте, що нове посвідчення буде тимчасовим – його термін дії 30 років.

Наразі отримати новий документ можна за спрощеною процедурою. Під час дії воєнного стану при обміні посвідчення водія не вимагається медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом.

Як обміняти посвідчення водія у сервісному центрі МВС

Перший крок для обміну документа — це взяти талон на послугу через е-запис або в терміналі у сервісному центрі МВС. Далі потрібно прийти до сервісного центру МВС на визначений час з такими документами:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або паспорт для виїзду за кордон, або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну.



Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.

Якщо посвідчення водія має лише електронну версію без друку на пластиковому бланку, власник посвідчення пред’являє адміністратору сервісного центру е-посвідчення з Дії.

Отримати готове посвідчення водія можна у день звернення до сервісного центру МВС.

Обміняти посвідчення водія можна також онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дія. Через онлайн-сервіси можна замовити доставку документа у відділення Укрпошти чи кур’єром на будь-яку зручну адресу або ж забрати у сервісному центрі МВС. Посвідчення водія може отримати лише власник. Заявка розглядається протягом трьох днів, окремо надаються логістичні послуги.

Орієнтовна вартість — 572 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС, 294 грн за логістичні витрати, може бути також нарахована комісія банку.