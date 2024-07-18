Как обменять водительское удостоверение и сколько это стоит

Обмену подлежат водительские удостоверения, у которых закончился срок действия, в частности выданные впервые на 2 года (во время действия “военного положения” такие просроченные “права” признаются действительными). Также стоит обменять документ, если изменились персональные данные, например, фамилия. Кроме того, услуга актуальна, если документ поврежден или потерян.

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Можно задуматься об обмене, если у вас пожизненное бумажное ламинированное водительское удостоверение или выданное до 2013 года и не отображается в электронных сервисах. Пластиковые удостоверения отображаются в Дії. Но помните, что новое удостоверение будет временным – его срок действия 30 лет.

Сейчас получить новый документ можно по упрощенной процедуре. Во время действия военного положения при обмене водительского удостоверения не требуется медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

Как обменять водительское удостоверение в сервисном центре МВД

Первый шаг для обмена документа - это взять талон на услугу через е-запись или в терминале в сервисном центре МВД. Далее нужно прийти в сервисный центр МВД на определенное время с такими документами:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или паспорт для выезда за границу, или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену.



Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписку о месте жительства и справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении Дія.

Если водительское удостоверение имеет только электронную версию без печати на пластиковом бланке, владелец удостоверения предъявляет администратору сервисного центра е-удостоверение с Дии.

Получить готовое водительское удостоверение можно в день обращения в сервисный центр МВД.

Обменять водительское удостоверение можно также онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дия. Через онлайн-сервисы можно заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес или забрать в сервисном центре МВД. Водительское удостоверение может получить только владелец. Заявка рассматривается в течение трех дней, отдельно предоставляются логистические услуги.

Ориентировочная стоимость - 572 грн за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД, 294 грн за логистические расходы, может быть также начислена комиссия банка.