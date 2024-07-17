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Как обменять "техпаспорт" при смене фамилии

При изменении персональных данных в 10 дневный срок нужно обменять свидетельство о регистрации авто.
Как обменять документы водителя при смене фамилии - Auto24

Обменять документы водителя при смене фамилии

Евгений Гудущан
logo17 июля, 14:20
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Одна из популярных услуг сервисных центров МВД – регистрационные действия с транспортными средствами. Она актуальна для тех водителей, которые намерены продать или перерегистрировать авто на другое лицо, потеряли или повредили свидетельство о регистрации, получить бланк нового образца или изменили персональные данные.

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В Главном сервисном центре МВД напоминают, при изменении фамилии, имени или отчества, необходимо обменять свидетельство о регистрации транспортного средства. Это осуществляется не позднее 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность.

Чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства, нужно взять талон на перерегистрацию в связи с изменением персональных данных и прийти в сервисный центр МВД на определенное время. С собой нужно иметь следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карта;
  • копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий изменение персональных данных;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащего обмену.

Ориентировочная стоимость – 350 грн административная услуга и 486 грн – бланк свидетельства. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения.

Обращаем внимание, что во время перерегистрации авто, автовладелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Запись в очередь на получение услуг осуществляется онлайн и в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

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