Как обменять "техпаспорт" при смене фамилии

Одна из популярных услуг сервисных центров МВД – регистрационные действия с транспортными средствами. Она актуальна для тех водителей, которые намерены продать или перерегистрировать авто на другое лицо, потеряли или повредили свидетельство о регистрации, получить бланк нового образца или изменили персональные данные.

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В Главном сервисном центре МВД напоминают, при изменении фамилии, имени или отчества, необходимо обменять свидетельство о регистрации транспортного средства. Это осуществляется не позднее 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность.

Чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства, нужно взять талон на перерегистрацию в связи с изменением персональных данных и прийти в сервисный центр МВД на определенное время. С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карта;

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащего обмену.

Ориентировочная стоимость – 350 грн административная услуга и 486 грн – бланк свидетельства. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения.

Обращаем внимание, что во время перерегистрации авто, автовладелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Запись в очередь на получение услуг осуществляется онлайн и в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.