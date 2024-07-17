Як обміняти "техпаспорт" при зміні прізвища

Одна з популярних послуг сервісних центрів МВС – реєстраційні дії з транспортними засобами. Вона актуальна для тих водіїв, які мають намір продати або перереєструвати авто на іншу особу, загубили чи пошкодили свідоцтво про реєстрацію, отримати бланк нового зразка або змінили персональні дані.

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У Головному сервісному центрі МВС нагадують, при зміні прізвища, імені чи по батькові, необхідно обміняти свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Це здійснюється не пізніше 10 днів з дня отримання нового документа, що посвідчує особу.

Аби отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, потрібно взяти талон на перереєстрацію у зв’язку зі зміною персональних даних та прийти до сервісного центру МВС на визначений час. З собою потрібно мати такі документи:

паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картка;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що підлягає обміну.

Орієнтовна вартість – 350 грн адміністративна послуга та 486 грн – бланк свідоцтва. Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення.

Звертаємо увагу, що під час перереєстрації авто, автовласник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

Запис у чергу на отримання послуг здійснюється онлайн та в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.