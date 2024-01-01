Купити "права" стає все важче: поліція продовжує ловити "бігунків"

У Черкасах 41-річний місцевий мешканець запропонував допомогти поновити водійське посвідчення. За 17 000 гривень він пообіцяв скористатися своїми «зв'язками» у ТСЦ для успішного складання іспиту з водіння, а також виготовити медичну довідку. Оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки затримали фігуранта (https://t.me/dvbnp/196) під час отримання другої частини грошей.

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На Чернігівщині «бізнесмен» обіцяв за гроші вплинути на адміністраторів ТСЦ щодо позитивної здачі теоретичних та практичних іспитів для отримання посвідчення водія категорії «В». Одразу після отримання грошей – 6 000 гривень – чоловіка затримали оперативники Чернігівського управління ДВБ та слідчі поліції Чернігівщини.

За скоєне фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.