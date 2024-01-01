Боротьба з "бігунками" в Сервісних центр МВС продовжується: ще чотирьом особам пред’явлено звинувачення

В Одесі інструктор однієї з автошкіл запевнив жінку, що без його "допомоги" вона не зможе отримати водійське посвідчення. Після отримання коштів зловмисник спочатку відтягував вирішення питання, обіцяючи успіх під час наступної спроби, а потім перестав виходити на зв'язок. Про це інформує ДВБ.

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На Прикарпатті нейтралізували дві незаконні оборудки у сервісних центрах МВС. У одному з випадків, співробітник регіонального ТСЦ збував бігункам та торгівцям авто інформацію з обмеженим доступом. Інші двоє ділків з Коломийського району «торгували впливом» у місцевому ТСЦ. Вони пропонували позачергово перереєструвати авто за гроші.

На Дніпропетровщині викрили місцевого мешканця, який за гроші обіцяв вплинути на співробітників ТСЦ для отримання позитивної оцінки під час здачі іспиту на право керувати авто.

Всім фігурантам висунуте звинувачення та загрожує кримінальна відповідальність.