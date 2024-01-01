Борьба с "бегунками" в Сервисных центрах продолжается: еще четырем лицам предъявлено обвинение

В Одессе инструктор одной из автошкол заверил женщину, что без его “помощи” она не сможет получить водительское удостоверение. После получения средств злоумышленник сначала оттягивал решение вопроса, обещая успех при следующей попытке, а потом перестал выходить на связь.

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На Прикарпатье нейтрализовали две незаконные сделки в сервисных центрах МВД. В одном из случаев, сотрудник регионального ТСЦ сбывал бегункам и торговцам авто информацию с ограниченным доступом. Другие двое дельцов из Коломыйского района "торговали влиянием" в местном ТСЦ. Они предлагали вне очереди перерегистрировать авто за деньги.

На Днепропетровщине разоблачили местного жителя, который за деньги обещал повлиять на сотрудников ТСЦ для получения положительной оценки при сдаче экзамена на право управлять авто.

Всем фигурантам предъявлено обвинение и грозит уголовная ответственность.