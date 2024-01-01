На Волыни за 200 долларов продавали поддельные "права" за 200 долларов

Оперативники Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции (ДВБ) прекратили деятельность лиц, которых обвинили в налаживании механизма изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и техпаспортов на автомобили.

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В организации преступной схемы обвиняется местный житель. В ДВБ уверяют, что с клиентами он работал через доверенных людей - двух бегунков, которые непосредственно подыскивали клиентов, принимали от них документы и передавали готовые подделки. Купить фейковое водительское удостоверение у сообщников стоило от 200 до 400 долларов.

В ДВБ считают, что фальшивые документы производили по месту жительства одного из фигурантов, который непосредственно занимался изготовлением поддельных документов.

Правоохранители провели у фигурантов обыски во время которых изъяли деньги, копии документов на других лиц, оборудование для изготовления подделок, ламинирующие ленты. Продолжается следствие. Если вина сообщников будет доказана на них ждет уголовная ответственность.