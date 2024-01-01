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За тиждень поліція спіймала ще трьох "бігунків", які обіцяли допомогу у складанні іспитів на "права"

Оперативники департаменту внутрішньої безпеки поліції̈ викрили ще трьох осіб на незаконних махінаціях у сервісних центрах МВС
Поліція зловила ще трьох "бігунків" - Auto24
Євген Гудущан
logo4 березня, 11:11
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Оперативники Чернігівського управління ДВБ та слідчі поліції Чернігівщини затримали чоловіка, який за гроші обіцяв допомогти на практичному іспит з водіння. Він запевняв, що екзаменатори нібито підказують та допомагають його клієнтам керувати автомобілем.

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Працівники Сумського управління ДВБ у взаємодії із слідчими ГУНП у Сумській області викрили адміністраторку ТСЦ на безпідставній передачі сторонній особі інформації з відомчих баз даних.

У Кривому Розі оперативники Дніпропетровського управління ДВБ встановили бігунка, який за 15 тисяч гривень нібито вирішував питання у місцевому ТСЦ. Для роботи з клієнтами ділок навіть облаштував свій мініофіс у сусідній будівлі з сервісним центром.

Всім фігурантам вже повідомлено про підозру.

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