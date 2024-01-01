За неделю полиция поймала еще трех "бегунков", которые обещали помощь в сдаче экзаменов на "права"

Оперативники Черниговского управления ДВБ и следователи полиции Черниговщины задержали мужчину, который за деньги обещал помочь на практическом экзамене по вождению. Он уверял, что экзаменаторы якобы подсказывают и помогают его клиентам управлять автомобилем.

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Работники Сумского управления ДВБ во взаимодействии со следователями ГУНП в Сумской области разоблачили администратора ТСЦ на безосновательной передаче постороннему лицу информации из ведомственных баз данных.

В Кривом Роге оперативники Днепропетровского управления ДВБ установили бегунка, который за 15 тысяч гривен якобы решал вопросы в местном ТСЦ. Для работы с клиентами делец даже обустроил свой мини-офис в соседнем здании с сервисным центром.

Всем фигурантам уже сообщено о подозрении.