У Вінниці затримали "бігунка", який переоформлював авто за 40 тисяч гривень

За інформацію ДВБ незаконні оборудки в одному з ТСЦ Вінниці провертав 25-річний місцевий мешканець.

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Він пропонував свою допомогу у реєстрації та перереєстрації автівок, оформленні довідок щодо технічного стану транспортних засобів, отриманні номерних знаків з бажаною комбінацією цифр та вирішенні інших питань у держзакладі. Зловмисник гарантував, що оформлення всіх документів буде швидким та без черги, адже він нібито має зв’язки з керівництвом закладу.

Оперативники Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Вінницького райуправління затримали зловмисника одразу після отримання ним 40 тисяч гривень. Саме у таку суму він оцінив послугу щодо оформлення на нового власника документів на машину. Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.