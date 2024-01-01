У Харкові затримали "бігунка" з ТСЦ

Оперативники Харківського управління ДВБ спільно з слідчими ГУНП у Харківській області затримали так званого "бігунка" з Харкова. Він допомагав охочим отримати посвідчення водія.

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Встановлено, що 48-річний чоловік обіцяв допомогти жінці отримати посвідчення водія категорії "С". Він запевняв, що може вплинути на посадових осіб територіальних підрозділів ТСЦ для отримання прохідної оцінки під час практичного іспиту з водіння авто.

За спробу нажитися на послугах сервісних центрів МВС йому загрожує до п’яти років ув'язнення.

Нагадаємо, що шанси самостійно скласти іспити для отримання посвідчення водія невисокі. За офіційною статистикою головного сервісного центру МВС теорію з першого разу складає лише 21% кандидатів. З практикою ситуація ще складніша – з нею справляються лише 16% кандидатів. Саме така ситуація створює високі корупційні ризики у тому числі підвищений попит на послуги "бігунків", які допомагають охочим отримати "права".