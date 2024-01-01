В Харькове задержали "бегунка" из ТСЦ

Оперативники Харьковского управления ДВБ совместно со следователями ГУНП в Харьковской области задержали так называемого "бегунка" из Харькова. Он помогал желающим получить водительское удостоверение.

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Установлено, что 48-летний мужчина обещал помочь женщине получить водительское удостоверение категории "С". Он уверял, что может повлиять на должностных лиц территориальных подразделений ТСЦ для получения проходной оценки во время практического экзамена по вождению авто.

За попытку нажиться на услугах сервисных центров МВД ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, что шансы самостоятельно сдать экзамены для получения водительского удостоверения невысоки. По официальной статистике главного сервисного центра МВД теорию с первого раза сдает лишь 21% кандидатов. С практикой ситуация еще сложнее – с ней справляются лишь 16% кандидатов. Именно такая ситуация создает высокие коррупционные риски в том числе повышенный спрос на услуги "бегунков", которые помогают желающим получить "права".