В Киеве поймали еще четырех "бегунков", помогавших сдавать водительские экзамены

Оперативникам Департамента внутренней безопасности (ДВБ) и следователям полиции Киева удалось прекратить деятельность четырех мужчин, которые злоупотребляли влиянием в ТСЦ.

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Так, 31-летний киевлянин обещал за финансовое вознаграждение перерегистрировать авто по ускоренной процедуре, в обход электронной очереди, бюрократии и без присутствия нового владельца авто.

Другие двое мужчин предлагали за деньги решить вопрос о сдаче практического экзамена по вождению. За услугу брали от 10 000 до 17 000 гривен.

А в Киевской области зарабатывал на услугах ТСЦ 38-летний житель Белой Церкви. Пользуясь знакомствами, за 7 000 гривен он обещал повлиять на начальника местного сервисного центра для успешной сдачи водительского экзамена.

Фигурантам уже объявлено о подозрении. За содеянное они могут понести уголовную ответственность, если их вина будет доказана в суде.