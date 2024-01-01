У Києві спіймали ще чотирьох "бігунків", які допомагали скласти водійський іспит

Оперативникам Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) та слідчим поліції Києва вдалось припинити діяльність чотирьох чоловіків, які зловживали впливом у ТСЦ.

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Так, 31-річний киянин обіцяв за фінансову винагороду перереєструвати авто за пришвидшеною процедурою, в обхід електронної черги, бюрократії та без присутності нового власника авто.

Інші двоє чоловіків пропонували за гроші вирішити питання щодо здачі практичного іспиту з водіння. За послугу брали від 10 000 до 17 000 гривень.

А у Київській області заробляв на послугах ТСЦ 38-річний мешканець Білої Церкви. Користуючись знайомствами, за 7 000 гривень він обіцяв вплинути на начальника місцевого сервісного центру для успішного складання водійського іспиту.

Фігурантам вже оголошено про підозру. За вчинене вони можуть понести кримінальну відповідальність, якщо їх вина буде доведена у суді.