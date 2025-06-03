Шансы на успех в практическом экзамене по вождению – один из шести

Как информирует Главный сервисный центр МВД, с начала 2025 года во всех сервисных центрах МВД проведено 302 555 практических экзаменов. Из них 50 451 успешно составлены с первой попытки, а это лишь 17%. Впечатляющая цифра, которая объясняет откуда берется бешеный спрос на услуги так называемых “бегунков” - людей, которые на коррупционной основе “решают вопросы” в сервисных центрах МВД.

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Впрочем, самостоятельно сдать практический экзамен все же реально. В главном сервисном центре МВД поделились некоторыми советами.

Практическое обучение обязательно происходит в аккредитованной автошколе. Самая популярная среди водителей – категория В, которая позволяет управлять легковым автомобилем. Практическое обучение на механической коробке передач составляет минимум 40 часов, на автоматической – 38 часов.

Во время практического обучения возможно не только ознакомиться с маршрутами для проверки практических навыков управления, но и неоднократно проехаться по ним. Это помогает лучше запомнить каждый поворот и перекресток, а также постепенно овладеть стресс, который может возникать во время практического экзамена.

Маршруты размещены на сайте Главного сервисного центра МВД. Обращаем внимание, что каждый территориальный сервисный центр МВД, который занимается экзаменационной деятельностью, имеет несколько маршрутов. На карте отражены начало и конец маршрута, направление движения, дорожные знаки и светофоры.

Напоминаем: во время практического экзамена в сервисном центре МВД допускается 3 типичные ошибки. Если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка возможно через 10 дней после неудачной, начиная с 11-го дня.

Однако МВД уже обнародовало проект приказа по изменению процедуры сдачи экзаменов для получения права управления транспортными средствами. По его нормам после первой неудачной попытки следующий раз можно сдавать экзамен через десять дней. После второй – через двадцать, а после третьей и последующих – через тридцать дней. Такой порядок еще не вступил в силу. Продолжается его обсуждение.

Для сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Подробная информация о сдаче практического экзамена размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.