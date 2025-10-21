Как выявляют поддельные водительские документы

Работники сервисных центров МВД обнаружили два случая использования поддельных документов при предоставлении административных услуг. Благодаря бдительности администраторов мошеннические действия были прекращены, а материалы переданы в полицию.

Читайте также: В ТСЦ продолжают выявлять поддельные водительские удостоверения

Случай в Вознесенске

В сервисный центр МВД города Вознесенск (Николаевская область) обратился местный житель для перерегистрации автомобиля ВАЗ 2101. Во время проверки документов администратор заподозрил подделку водительского удостоверения.

Впоследствии было установлено, что сведения об этом документе отсутствуют в Едином государственном реестре МВД, а сам документ имеет явные признаки фальсификации. На место происшествия вызвали полицию, которой переданы материалы для расследования.

Случай во Львове

Похожая ситуация произошла в сервисном центре МВД во Львове. В учреждение обратился 20-летний гражданин, который намеревался сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения.

Во время проверки оказалось, что медицинская справка, которую он предоставил, также поддельная. Благодаря внимательности работников центра факт фальсификации удалось обнаружить сразу, а информацию передано в правоохранительные органы.

Как действуют мошенники

По данным МВД, злоумышленники чаще всего действуют через мессенджеры - Telegram, Viber, WhatsApp - и предлагают приобрести “официальное” водительское удостоверение, которое якобы даже будет отображаться в приложении “Дія”.

Они используют фото реальных работников МВД, представляясь “посредниками”, и обещают изготовление документов без прохождения обучения и экзаменов - за денежное вознаграждение и с “доставкой по почте”.

Признаки мошенничества

общение исключительно в мессенджерах;

предложение получить документы без обучения и экзаменов;

обещания “официального” удостоверения, которое якобы заносится в реестры;

предложения доставки документов по почте.

В МВД отмечают: администраторы сервисных центров не ведут переписку в мессенджерах, а водительское удостоверение выдается после успешной сдачи экзаменов в сервисном центре.

Ответственность за подделку документов

Использование заведомо поддельных документов предусматривает уголовную ответственность по ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины - штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.