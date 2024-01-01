У Києві кандидат у водії попався на шахрайстві

Відвідувач звернувся до сервісного центру МВС в Києві для складання теоретичного іспиту. Під час проходження тестування із ПДР екзаменатор звернув увагу на його дивну поведінку.

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Чоловік періодично рухав монітор і помітно нервував. Це здалося підозрілим. Через деякий час екзаменатор виявив телефон на його одязі, який фільмував екран із питаннями.

Винахідливого чоловіка було відсторонено від іспиту, а з виявленим фактом будуть розбиратися працівники поліції.

Нагадуємо, що самостійно скласти іспит дуже складно. За офіційною статистикою сервісних центрів МВС лише 21% кандидатів з першого разу складає теорію і 16% практику