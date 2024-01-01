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В Киеве кандидат в водители попался на мошенничестве

Спрятанный под одеждой телефон снимал вопросы на мониторе во время сдачи теоретического экзамена. Каким-то образом кандидат в водители мог получать подсказки от посторонних лиц.
В столице кандидат в водители попался на мошенничестве во время экзамена - Auto24
Евгений Гудущан
logo22 марта, 19:30
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Посетитель обратился в сервисный центр МВД в Киеве для сдачи теоретического экзамена. Во время прохождения тестирования по ПДД экзаменатор обратил внимание на его странное поведение.

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Мужчина периодически двигал монитор и заметно нервничал. Это показалось подозрительным. Через некоторое время экзаменатор обнаружил телефон на его одежде, который снимал экран с вопросами.

Изобретательного мужчину было отстранено от экзамена, а с выявленным фактом будут разбираться работники полиции.

Напоминаем, что самостоятельно сдать экзамен очень сложно. По официальной статистике сервисных центров МВД только 21% кандидатов с первого раза сдает теорию и 16% практику

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