Какие шансы сдать экзамен на "права" с первой попытки

Заместитель начальника главного сервисного центра МВД Павел Сорока рассказал, что с начала 2025 года в Украине было проведено почти 73 тысячи теоретических экзаменов. Из них более 20 тысяч – сданы по результатам самоподготовки и 52 тысячи экзаменов – после обучения в автошколе.

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“Средний процент успешной сдачи теоретического экзамена с первого раза составляет около 21%”, – рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД.

По словам Павла Сороки, с начала 2025 года в сервисных центрах МВД было проведено около 93 тысяч практических экзаменов. Из них с первого раза успешно сдали экзамен около 16% кандидатов в водители.

В течение 2024 года подразделениями МВД было выдано 204 008 водительских удостоверений. Итак, более 200 тысяч человек получили свое первое водительское удостоверение сроком на 2 года и стали водителями.