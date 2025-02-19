Які шанси скласти іспит на "права" з першої спроби

Заступник начальника головного сервісного центру МВС Павло Сорока розповів, що з початку 2025 року в Україні було проведено майже 73 тисячі теоретичних іспитів. З них понад 20 тисяч – складені за результатами самопідготовки та 52 тисячі іспитів – після навчання в автошколі.

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“Середній відсоток успішного складення теоретичного іспиту з першого разу складає близько 21%”, – розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС.

За словами Павла Сороки, з початку 2025 року у сервісних центрах МВС було проведено близько 93 тисяч практичних іспитів. З них з першого разу успішно склали іспит близько 16% кандидатів у водії.

Упродовж 2024 року підрозділами МВС було видано 204 008 посвідчень водія. Отже, понад 200 тисяч людей отримали своє перше водійське посвідчення терміном на 2 роки та стали кермувальниками.