У водителя впервые забрали "права" из-за неявки в ТЦК

Водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета. Хотя пока суды отказывают ТЦК из-за неуплаты судебного сбора. Об этом рассказывает Opendatabot.

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По меньшей мере 41 судебное дело, связано с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил воинского учета, найдено с помощью поисковика по судебному реестру Бабушка.

Сейчас в большинстве случаев суды возвращают дела обратно - однако это связано лишь с проблемами в оформлении исков, в частности, неуплатой ТЦК судебного сбора.

"ТЦК как государственные органы могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам - ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года. Стоит понимать, что эта ситуация временная - поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах", - комментирует адвокат Валентина Слободянюк.

Впрочем пока уже есть случай, когда суд удовлетворил иск ТЦК. Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета - пока он не выполнит требования ТЦК или же как это требование не будет отозвано.

Адвокат отмечает, что ограничение в праве управления автомобилем не является нововведением для наших граждан. Например, такую меру воздействия активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников по алиментам.

Отметим, что судебные решения по таким делам полностью обезличены - в них не указываются стороны процесса, что не дает возможности проверить на наличие дела в отношении себя.

Это может быть связано с планами законодателей закрыть доступ к информации о судебных делах, касающихся мобилизации. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде и готовится ко второму чтению.

“Действительно, сейчас в таких категориях дел отсутствуют правовые требования по обезличиванию данных участников дела. Такие меры возможны только по уголовным делам, в закрытых судебных процессах и по судебным решениям о проведении негласных следственных действий. Теперь же ограничение доступа к Реестру или отдельным решениям в нем происходит с целью предотвращения угроз жизни и здоровью судей и участников судебного процесса. Для этого основанием могут быть инструктивные письма СБУ, поручение правительства, обращение от командования ВСУ”, - отмечает адвокат.

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Таким образом украинцы могут узнать, есть ли против них подобные иски, только через судебные услуги в приложении Дия или в электронном кабинете системы Есуд.

Напомним, сейчас в Едином государственном реестре должников открыто более 25 тысяч производств за нарушение правил воинского учета.