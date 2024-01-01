ТЦК сняла с рейса водителя автобуса и оставила пассажиров на произвол судьбы

О досадном случае в городе Яремче со ссылкой на пассажиров автобуса с Полтавщины говорится в информационном сообщении "Суспільне Полтава". Полсотни людей разного возраста остались на произвол судьбы среди дороги.

Происшествие произошло 30 августа около 8:20. В автобусе путешествовало 50 пассажиров, из них восемь – дети.

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"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надвирнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был быть завтра утром. С водителем ехал его 14-летний сын, который остался сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться до отца, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВВК", – рассказала Общественному Юлия, одна из пассажирок.

Как говорится на сайте, "пресс-офицер Ивано-Франковского ТЦК и СП Дмитрий Бойканюк отказался комментировать любые вопросы по этому поводу, посоветовав написать информационный запрос в Сухопутные войска ВСУ".

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Юрист Дмитрий Моргун сообщил Общественному, что задерживать водителя и забирать его с рабочего места полиция и ТЦК не имели оснований. Действующим законодательством такие действия можно квалифицировать по статьям 146 и 365 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы и превышение власти или служебных полномочий.

Самих же пассажиров автобуса после обеда пересадили на местное транспортное средство. На то время водитель, которого задержали, находился в Ивано-Франковске и проходил военно-врачебную комиссию.

Об этом рассказал Общественному второй водитель автобуса Александр. Поскольку его коллегу задержали, то пассажиров в Полтаву должен везти экипаж двух водителей.