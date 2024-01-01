ТЦК зняла з рейсу водія автобуса та залишила пасажирів напризволяще

Про прикрий випадок у місті Яремче з посиланням на пасажирів автобуса із Полтавщини йдеться в інформаційному повідомленні "Суспільне Полтава". Півсотні людей різного віку залишилися напризволяще серед дороги.

Подія сталася 30 серпня близько 8:20. В автобусі подорожувало 50 пасажирів, із них восьмеро – діти.

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"Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. З водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК", — розповіла Суспільному Юлія, одна з пасажирок.

Як йдеться на сайті, "пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ".

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Юрист Дмитро Моргун повідомив Суспільному, що затримувати водія та забирати його з робочого місця поліція і ТЦК не мали підстав. Чинним законодавство такі дії можна кваліфікувати за статтями 146 та 365 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі та перевищення влади або службових повноважень.

Самих же пасажирів автобуса пообіді пересадили на місцевий транспортний засіб. Нині водій, якого затримали, перебуває в Івано-Франківську та проходить військово-лікарську комісію.

Про це розповів Суспільному другий водій автобуса Олександр. Оскільки його колегу затримали, то пасажирів до Полтави має везти екіпаж двох водіїв.