Как мобилизация повлияла на рынок такси

Таксисты в Киеве начали реже выезжать на заказ из-за принудительной мобилизации. Об этом сообщил LIGA.net гендиректор корпоративной и семейной службы трансферов Transflot Виктор Федосюк.

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После начала полномасштабной войны количество водителей в его компании уменьшилось примерно на 80% и восстановить их число компания пока не в состоянии. Иногда Transflot привлекает к работе сторонних частных перевозчиков. Но сейчас это стало делать труднее, говорит Федосюк. "Именно из-за того, что водители стараются реже выезжать. Причина – страх перед мобилизацией", – уверен CEO Transflot.

По наблюдениям Федосюка, нехватка водителей стала более ощутимой после 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. Хотя в летний сезон из-за каникул и отпусков свободных машин должно быть больше, пока этого не ощущается, говорит предприниматель. Он добавляет, что найти водителя труднее днем, потому что многие перевозчики работают или до восьми утра, или в вечерний час пик, после девяти.

Косвенно подтверждают эту информацию и данные компании по транспортному моделированию "Беспалов ЛАБ", являющейся официальным дистрибьютором в Украине продукции разработчика GPS-технологий TomTom. Там сообщили LIGA.net об уменьшении трафика в четырех украинских городах в рабочую неделю 20-24 мая на 1-8% по сравнению с неделей 13-17 мая. "Прогнозирую, что после 16 июля ситуация где-то на две недели еще более обострится. Будут ездить только люди моложе 25 лет или старше 60", – считает Федосюк.

Transflot также столкнулся с мобилизацией сотрудника во время работы. "Водитель стоял возле авто, подъехал "бусик" и забрал на ВВК", – рассказывает предприниматель. Сейчас Transflot ищет работников до 25 лет. В платформе сравнения цен на такси Taximer также рассказали об уменьшении количества таксистов в Киеве.

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16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или "уточнить свои военно-учетные данные". С этого дня на тех кто не выполнил требования нового закона о мобилизации может накладываться штраф. Также в этом законе прописан механизм лишения водительских "прав".

По данным участников рынка такси, в 2024 году средняя стоимость поездки в Киеве выросла на 15-30%.