Як мобілізація вплинула на ринок таксі

Таксисти у Києві почали рідше виїжджати на замовлення через примусову мобілізацію. Про це повідомив LIGA.net гендиректор корпоративної та сімейної служби трансферів Transflot Віктор Федосюк.

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Після початку повномасштабної війни кількість водіїв у його компанії зменшилась приблизно на 80% і відновити їхнє число компанія поки не в змозі. Іноді Transflot залучає до роботи сторонніх приватних перевізників. Але зараз це стало робити важче, каже Федосюк. "Саме через те, що водії намагаються рідше виїжджати. Причина – страх перед мобілізацією", – впевнений CEO Transflot.

За спостереженнями Федосюка, нестача водіїв стала більш відчутною після 18 травня, коли набрав чинності новий закон про мобілізацію. Хоча у літній сезон через канікули та відпустки вільних машин має бути більше, поки цього не відчувається, каже підприємець. Він додає, що знайти водія важче вдень, бо багато перевізників працюють або до восьмої ранку, або у вечірню годину пік, після дев’ятої.

Опосередковано підтверджують цю інформацію і дані компанії з транспортного моделювання "Беспалов ЛАБ", що є офіційним дистриб’ютором в Україні продукції розробника GPS-технологій TomTom. Там повідомили LIGA.net про зменшення трафіку в чотирьох українських містах у робочий тиждень 20-24 травня на 1-8% порівняно з тижнем 13-17 травня. "Прогнозую, що після 16 липня ситуація десь на два тижні ще більш загостриться. Будуть їздити тільки люди молодші за 25 років чи старші за 60", – вважає Федосюк.

Transflot також зіштовхнувся з мобілізацією співробітника під час роботи. "Водій стояв біля авто, під’їхав "бусик" і забрав на ВЛК", – розповідає підприємець. Зараз Transflot шукає працівників до 25 років. У платформі порівняння цін на таксі Taximer також розповіли про зменшення кількості таксистів у Києві.

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16 липня спливає двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або «уточнити свої військово-облікові дані». З цього дня на тих хто не виконав вимоги нового закону про мобілізацію може накладатися штраф. Також у цьому законі прописаний механізм позбавлення водійських «прав».

За даними учасників ринку таксі, у 2024 році середня вартість поїздки у Києві зросла на 15-30%.