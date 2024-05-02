В квітні кількість перереєстрацій транспортних засобів в Україні різко виросла. Але жодного стосунку до об'єму ринку цей факт не має.

Протягом квітня зафіксовано 143,8 тис. перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни, укладених щодо вживаних легкових автомобілів. Це аж на 53,3% більше, ніж за аналогічний період минулого 2023 року, та на 33% більше, ніж у березні-2024, порахували у Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх квітень-2023 — квітень-2024

Переважають угоди купівлі-продажу на внутрішньому ринку: 86,6% легковиків з пробігом було перереєстровано всередині країни. У кількісному вираженні це 124,5 тис. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону дещо знизилася й склала 13,4% (19,3 тис.).

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Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку впродовж квітня сервісні центри МВС зареєстрували 124,5 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 58,6% більше у порівнянні з квітнем 2023 року та на 44,1% більше, ніж у березні-2024.

Це абсолютний кількісний рекорд для внутрішнього ринку, щонайменше за минулі 10 років.

Причини такого неординарного явища на поверхні: насправді кількість фактичних продажів у квітні залишилася на рівні попередніх місяців, тобто близько 80...85 тисяч угод. Сторонами їх виступали справжні продавці та покупці, без родинних чи дружніх зв’язків.

Інша частина, близько 40%, яка й дала цей статистичний стрибок, – це угоди між членами сімей чи родини. Такі угоди з перереєстрації укладають українці, в офіційній власності яких є понад один транспортний засіб. Вони намагаються убезпечитись від норми нових закону про мобілізацію, які дозволяють потенційно вилучати авто для оборонних потреб у фізичних осіб, якщо них більше одного авто.

Паралельно істотно зросла кількість офіційно подарованих авто — якщо у 2023 році в середньому щомісяця дарували 260 легковиків, що сумарно за рік склало 3167 шт., то у квітні було подаровано 4533 легковики (а також 21 автобус, 503 вантажівки, 20 мотоциклів, 23 напівпричепи й 60 причепів). Очевидно, що об’єктивних причин такого стрімкого зростання щедрості українців немає, окрім однієї — дарування використовують як альтернативу перепродажу.

Збільшення черг перед сервісними центрами МВС та подекуди брак вільних дат для запису відвідувачів спонукали українців активніше користуватися послугою дистанційного переоформлення транспорту в застосунку Дія або електроному кабінеті водія. Нагадаємо, що у три місяці першого кварталу фіксувалося зниження інтенсивності використання цієї послуги. У січні в Дії «переписали» 10,4 тис. легковиків, у лютому — 10 тис., у березні — 8,7 тис. Квітень, звісно, встановив абсолютний рекорд довіри українських автомобілістів до сучасних цифрових технологій — 28,3 тисячі перереєстрацій!

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Загалом від запуску перереєстрації в Дії у грудні минулого року за її допомогою було переоформлено 59 тисяч легковиків. Частка квітня-2024 при цьому склала майже половину — 48%!

Отже, розібравшись з причинами зростання обсягів переоформлень автотранспорту та сплеску «моди» на його дарування, й припустивши, що частка операцій спричинених майбутніми змінами у законодавстві становить близько 40%, розглянемо інші доступні дані вторинного ринку.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у Київській області (38,2 тис.) та місті Києві (14,3 тис.). До речі, найбільше зростання «угод на випередження» відбулося саме у Києві.

На третьому місці Дніпропетровська область (8,8 тис.), Львівська на четвертому з підсумком 8,5 тис., на п’ятому — Одеська з результатом 7,8 тис. угод купівлі-продажу.



Внутрішній авторинок за регіонами, квітень 2024 року

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких частково тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: у Херсонській (484 угоди) та Донецькій (1183 угоди) областях. Також до регіонів з найменшою кількістю перепродажів вживаних авто увійшли Чернігівська (2135 угод), Миколаївська (2471 угода) та Запорізька (2483 угоди) області. Щодо активності сервісних центрів МВС Луганської області — цього разу у звітах знову нулі.

Імпорт вживаних легковиків

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у квітні 2024 року на першу реєстрацію було подано 19,3 тис. Тут, на відміну від попереднього розділу, не відбулося значних стрибків чи просідань — не більше, ніж природні коливання обсягів у звиклих межах. Зокрема, такий показник більший, на 28,5%, ніж був у квітні-2023, але менший, ніж був місяцем раніше — на 9,6%. Що слугує ще одним підтвердженням того, що обсяги справді куплених автомобілів не зросли, і навіть могли дещо зменшитися, синхронно з сегментом імпорту.



Перші реєстрації імпортних легковиків з пробігом за регіонами, квітень 2024 року

​Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,4 тис. перших реєстрацій.), в місті Києві (2,3 тис.) та Київській області (1,5 тис.). Також до п’ятірки найактивніших регіонів увійшли Вінницька (1,3 тис.) та Рівненська (1,2 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» автомобілів поставили на облік у Херсонській (46 шт.), Донецькій (561 шт.), Миколаївській (205 шт.), Кіровоградській (269 шт.) та Чернігівській (291 шт.) областях.

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Варто зазначити, що під кількістю імпортованих автомобілів мається на увазі кількість перших реєстрацій, проведених сервісними центрами МВС. Зазвичай між доставленням автомобіля, митним оформленням, виконанням інших формальностей та першою державною реєстрацією збігає певний час — від кількох днів до кількох місяців.