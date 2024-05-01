Оприлюднені зміни стосуються лише суб’єктів господарювання. Для приватних осіб поки що змін не передбачається.

Підготовлено зміни щодо оптової та роздрібної торгівлі вживаними авто. МВС України оприлюднило проект відповідної постанови Кабміну. Мета документа – детінізація ринку та збільшення надходжень до бюджету.

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Проектом передбачено, що фізична особа, яка передає для реалізації транспортний засіб суб’єкту господарювання, що здійснює комісійну торгівлю транспортними засобами, зобов’язана надати відомості про середньоринкову або оціночну вартість, визначену згідно із законом (на вибір фізичної особи).

Крім того, суб’єкти господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами, відмовлятимуть у прийнятті на комісію транспортних засобів без документа, що підтверджує їх вартість, у випадках, якщо дохід від продажу транспортних засобів підлягає оподаткуванню.