У Німеччині частка компаній у торгівлі вживаними автомобілями складає понад 70%, у Польщі — не менше 20%.

Українські автосалони теж торгують автомобілями з пробігом, проте в офіційній статистиці не фігурують. Чому так відбувається? Хто торгує машинами насправді, яка різниця між офіційною статистикою і реальністю, та що може це змінити? Експерти Інституту досліджень авторинку спільно з аналітиками YouControl.Market та Automoto.ua проаналізували масиви даних та знайшли відповіді.

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Які обсяги автобізнесу в Україні?

У 2022 році українці придбали 100,7 тис нових автомобілів: 71,3% привезли з-за кордону (71,8 тис.), ще 28,7% виготовили або переобладнали в Україні (28,9 тис). Працюють мережі офіційних імпортерів та дилерів, котрі продають нові машини та звітують про свою діяльність. Загалом цей сегмент досить прозорий та зрозумілий, на відміну від продажів авто з пробігом.

Ринок вживаних авто значно більший – минулого року в Україні зареєстрували майже 1,3 мільйона угод купівлі-продажу транспортних засобів з пробігом. З них 36,3% було вперше поставлено на облік після імпорту з-за кордону (463,1 тисячі), а 63,7% (811 тис.) — це внутрішні перепродажі.

При цьому на внутрішньому ринку лише у 2,6% випадках стороною угоди (кінцевим покупцем) були юридичні особи, тобто компанії (21,1 тис угод). В решті 97,4% випадках (789,9 тис шт.) авто реєстрували на фізичних осіб — тобто звичайних громадян.

Кількість перереєстрацій авто на нового власника (на внутрішньому ринку) в розрізі типу кінцевого власника авто (січень-грудень 2022 року)

Якщо аналізувати місце укладення договору, лише у 66,8% випадків це робили в Сервісних центрах МВС — де така послуга надається безплатно для фізичних осіб. Тому, найімовірніше, більшість із них — це безпосередні продажі від попереднього власника новому, що і є реальною часткою продажів звичайних громадян, які продають власне авто раз у кілька років.

Водночас 32,8% угод уклали на комісійних майданчиках. Це такий тип договору, коли торговельна організація, що стоїть на обліку у Головному сервісному центрі МВС, надає послугу комісійного продажу і не є стороною угоди. З юридичної точки зору це лише послуга супроводу: тобто, компанія звела продавця та покупця та зафіксувала їх угоду у відповідному електронному реєстрі, за що отримала комісійні. Проте не була проміжним власником автомобіля та не отримала маржі — тобто, різниці між ціною купівлі та ціною продажі. Отже, не буде сплачувати податок із неї, та навіть більше — не нестиме жодної юридичної відповідальності у разі претензій покупця до автомобіля.

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Укладені договори купівлі-продажу вживаних авто на внутрішньому ринку в залежності від місця (січень-грудень 2022 року)

Лише у 0,3% випадків (2,4 тис) транспортні засоби продавали юридичні особи, котрі на момент продажу були у їх власності. І, скоріш за все, це був продаж машин із власного парку, які перебували в експлуатації, а не операція купівлі-продажу з метою прибутку.

Для порівняння, у сусідній Польщі, за даними польського Інституту досліджень авторинку IBRM Samar, у 2022 році на внутрішньому ринку дилери (компанії) продали 19,6% автомобілів від загальної кількості. При цьому там, за словами експертів, також часто використовують схему, коли замість договору купівлі-продажу оформлюють комісійний договір — тобто, справжня частка бізнес-сегмента у продажах машин з пробігом в Польщі значно вища.

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У Німеччині частка бізнес-продажів вживаних автомобілів складає 79%: у 2020 році 48% машин з пробігом продали офіційні дилери, ще 31% — незалежні компанії (так звані автохауси). Приватні особи продали лише 21% транспортних засобів.

Основною причиною, через котру бізнес-сегмент внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів в Україні може перебувати в тіні, окрім бажання ухилитися від сплати податків, на думку експертів Інституту досліджень авторинку, — це бюрократичні труднощі.

Так, сьогодні компанія, що хоче надати послугу трейд-ін — тобто, викупити вживане авто у попереднього власника для подальшого перепродажу, — зобов’язана зареєструвати автомобіль у Сервісному центрі МВС. Тобто, отримати нові свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки. А також повідомити про купівлю такої машини місцевий Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. При продажі автомобіля новому власнику всі ці дії потрібно знову повторити.

Для того, щоб уникнути таких економічно недоцільних операцій, автобізнес не викуповує автомобіль на себе — а, наприклад, оформлює нотаріальну довіреність на автомобіль, а під час продажу виписує договір комісії, як було описано вище.

З імпортом вживаних авто в Україні ситуація дещо інша. Закон дозволяє імпортувати транспортний засіб з пробігом юридичній особі, і не реєструвати його на неї в сервісному центрі МВС. Це дозволяє привезти машину, виставити її на продаж, а вперше зареєструє її уже кінцевий покупець (фізична або юридична особа) після придбання та отримання договору купівлі-продажу від фірми. У разі потреби такі торговельні організації можуть видати навіть тимчасові номерні знаки червоного кольору — так звані «транзитні», щоб машину на реєстрацію можна було доставити своїм ходом.

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Створені умови відповідно відображаються в статистиці реєстрації: бізнес-сегмент та фізичні особи розподілилися майже порівну. Так, у 2022 році з-за кордону вживані автомобілі у 51% імпортували фізичні особи (236,3 тис), і у 49% — фірми (226,8 тис). При цьому майже всі автомобілі, котрі привезли компанії, згодом були продані кінцевим покупцям — фізичним особам: у 92,1% випадків (209 тис).

Кількість перших реєстрацій вживаних авто в розрізі типу імпортера та кінцевого власника авто (січень-грудень 2022 року)

Тому серед продажів вживаних автомобілів сегмент імпорту вживаних авто наразі можна вважати найпрозорішим та тим, що найбільше наближений до реальних показників частки бізнес-сегмента в ньому.

Висновок

У офіційній статистиці внутрішніх перепродажів вживаних авто значна частина угод, котру здійснює бізнес-сегмент, не відображена. Частина автобізнесу (32,8%), замість договорів купівлі-продажу, укладає договори комісії. Це пов’язано зі складністю бюрократичних процедур. Сфера імпорту вживаних авто прозоріша: майже половину (49%) офіційно привозять юридичні особи.

Як легалізувати ринок перепродажів авто?

В Україні, за офіційною статистикою, у 2022 році лише 2,6% автомобілів купували юридичні особи, проте на практиці ми бачимо на вулицях багато майданчиків продажу і їхня кількість зростає.

Сегмент внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів в Україні перебуває в тіні. Справжня частка угод, котрі здійснює автобізнес, за приблизними оцінками експертів Інституту досліджень авторинку, може складати до 40%-50% від загальної кількості.

У країнах Євросоюзу торгівля вживаними автомобілями — цілком легальний бізнес, а послуга трейд-ін, тобто обміну старого автомобіля на новіше — зручна та цивілізована послуга. Частка бізнес-продажів авто з пробігом на ринку Німеччини сягає майже 80%.

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Для швидшої «легалізації» цього сегмента ринку необхідні законодавчі зміни: учасникам ринку варто дати можливість провадити діяльність зручно та без зайвої бюрократії. Так, наприклад, зміни законодавства у 2016 та 2018 році дали можливість офіційно працювати імпортерам вживаних автомобілів, та офіційно торгувати вживаними авто, сплачуючи податок з маржі, а не валового доходу. Це вивело ввезення авто з пробігом до України з тіні, сформувало новий бізнес-сегмент на ринку та дозволило регулярно наповнювати державний бюджет.

Для того, щоб послуга трейд-ін і торгівля авто з пробігом могла запрацювати максимально прозоро та повністю вийти з тіні, варто прибрати зайву бюрократію, дати можливість легалізувати свою роботу тим, хто цього бажатиме, навести порядок у сфері. Це дозволить додатково наповнити державний бюджет.