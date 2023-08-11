В Германии доля компаний в торговле подержанными автомобилями составляет более 70%, в Польше – не менее 20%.

Украинские автосалоны тоже торгуют автомобилями с пробегом, но в официальной статистике не фигурируют. Почему это происходит? Кто торгует машинами на самом деле, какая разница между официальной статистикой и реальностью и что может это изменить?

Эксперты Института исследований авторынка совместно с аналитиками YouControl.Market и Automoto.ua проанализировали массивы данных и нашли ответы.

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Какие объемы автобизнеса в Украине?

В 2022 году украинцы приобрели 100,7 тыс. новых автомобилей: 71,3% привезли из-за рубежа (71,8 тыс.), еще 28,7% изготовили или переоборудовали в Украине (28,9 тыс.). Работают сети официальных импортеров и дилеров, продающих новые машины и отчитывающиеся о своей деятельности. В общем, этот сегмент достаточно прозрачный и понятный, в отличие от продаж авто с пробегом.

Рынок подержанных автомобилей значительно больше – в прошлом году в Украине зарегистрировали почти 1,3 миллиона сделок купли-продажи транспортных средств с пробегом. Из них 36,3% были впервые поставлены на учет после импорта из-за границы (463,1 тысячи), а 63,7% (811 тыс.) — это внутренние перепродажи.

При этом на внутреннем рынке только в 2,6% случаях стороной сделки (конечным покупателем) были юридические лица, то есть компании (21,1 тыс. сделок). В остальных 97,4% случаях (789,9 тыс. шт.) авто регистрировали на физических лиц — то есть обычных граждан.

Количество перерегистраций авто на нового владельца (на внутреннем рынке) в разрезе типа конечного владельца авто (январь-декабрь 2022 года)

Если анализировать место заключения договора, только в 66,8% случаев это делали в Сервисных центрах МВД, где такая услуга предоставляется бесплатно для физических лиц. Поэтому, вероятнее всего, большинство из них – это непосредственные продажи от предыдущего владельца новому, что и является реальной долей продаж обычных граждан, продающих собственное авто раз в несколько лет.

В то же время 32,8% сделок заключили на комиссионных площадках. Это такой тип договора, когда торговая организация, состоящая на учете в Главном сервисном центре МВД, оказывает услугу комиссионных продаж и не является стороной соглашения. С юридической точки зрения это лишь услуга сопровождения: то есть компания свела продавца и покупателя и зафиксировала их соглашение в соответствующем электронном реестре, за что получила комиссионные. Однако не была промежуточным владельцем автомобиля и не получила маржи — то есть разницы между ценой покупки и ценой продажи. Следовательно, не будет платить налог с нее и даже больше — не будет нести никакой юридической ответственности в случае претензий покупателя к автомобилю.

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Заключены договоры купли-продажи подержанных авто на внутреннем рынке в зависимости от места (январь-декабрь 2022 года)

Только в 0,3% случаев (2,4 тыс.) транспортные средства продавали юридические лица, которые на момент продажи находились в их собственности. И, скорее всего, это была продажа находившихся в эксплуатации машин из собственного парка, а не операция купли-продажи с целью прибыли.

Для сравнения, в соседней Польше, по данным Института польского исследования авторынка IBRM Samar, в 2022 году на внутреннем рынке дилеры (компании) продали 19,6% автомобилей от общего количества. При этом там, по словам экспертов, также часто используют схему, когда вместо договора купли-продажи оформляют комиссионный договор, то есть настоящая доля бизнес-сегмента в продажах машин с пробегом в Польше значительно выше.

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В Германии доля бизнес-продаж подержанных автомобилей составляет 79%: в 2020 году 48% машин с пробегом продали официальные дилеры, еще 31% – независимые компании (так называемые автохаусы). Частные лица продали всего 21% транспортных средств.

Основная причина, по которой бизнес-сегмент внутренних перепродаж подержанных автомобилей в Украине может находиться в тени, кроме желания уклониться от уплаты налогов, по мнению экспертов Института исследований авторынка, — это бюрократические трудности.

Так, сегодня компания, желающая предоставить услугу трейд-ин - то есть, выкупить подержанный автомобиль у предыдущего владельца для дальнейшей перепродажи, - обязана зарегистрировать автомобиль в Сервисном центре МВД. То есть получить новые свидетельства о регистрации и номерных знаках. А также сообщить о покупке такой машины местному Территориальному центру комплектования и социальной поддержки. При продаже автомобиля новому владельцу все эти действия нужно снова повторить.

Чтобы избежать таких экономически нецелесообразных операций, автобизнес не выкупает автомобиль на себя — а, например, оформляет нотариальную доверенность на автомобиль, а во время продажи выписывает договор комиссии, как было описано выше.

С импортом подержанных авто в Украину ситуация несколько иная. Закон позволяет импортировать транспортное средство с пробегом юридическому лицу и не регистрировать его на него в сервисном центре МВД. Это позволяет привезти машину, выставить ее на продажу, а впервые зарегистрирует ее конечный покупатель (физическое или юридическое лицо) после приобретения и получения договора купли-продажи от фирмы. В случае необходимости, такие торговые организации могут выдать даже временные номерные знаки красного цвета — так называемые «транзитные», чтобы машину на регистрацию можно было доставить своим ходом.

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Созданные условия соответственно отражаются в статистике регистрации: бизнес-сегмент и физические лица распределились почти поровну. Так, в 2022 году из-за границы подержанные автомобили в 51% импортировали физические лица (236,3 тыс.), и в 49% - фирмы (226,8 тыс.). При этом почти все автомобили, которые привезли компании, были впоследствии проданы конечным покупателям — физическим лицам: в 92,1% случаев (209 тыс).

Количество первых регистраций подержанных авто в разрезе типа импортера и конечного владельца авто (январь-декабрь 2022 года)

Поэтому среди продаж подержанных автомобилей сегмент импорта подержанных авто теперь можно считать самым прозрачным и наиболее близким к реальным показателям доли бизнес-сегмента в нем.

Вывод

В официальной статистике внутренних перепродаж подержанных авто значительная часть сделок, совершаемая бизнес-сегментом, не отражена. Часть автобизнеса (32,8%) вместо договоров купли-продажи заключает договоры комиссии. Это связано со сложностью бюрократических процедур. Сфера импорта подержанных авто более прозрачна: почти половину (49%) официально привозят юридические лица.

Как легализовать рынок перепродаж авто?

В Украине, по официальной статистике, в 2022 году только 2,6% автомобилей покупали юридические лица, однако на практике мы видим на улицах много площадок продаж и их количество растет.

Сегмент внутренних перепродаж подержанных автомобилей в Украине находится в тени. Настоящая доля сделок, совершаемых автобизнесом, по приблизительным оценкам экспертов Института исследований авторынка, может составлять до 40%-50% от общего количества.

В странах Евросоюза торговля подержанными автомобилями вполне легальный бизнес, а услуга трейд-ин, то есть обмен старого автомобиля на более новое — удобная и цивилизованная услуга. Доля бизнес-продаж автомобилей с пробегом на рынке Германии достигает почти 80%.

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Для более быстрой «легализации» этого сегмента рынка необходимы законодательные изменения: участникам рынка следует дать возможность осуществлять деятельность удобно и без лишней бюрократии. Так, например, изменения законодательства в 2016 и 2018 году дали возможность официально работать импортерам подержанных автомобилей и официально торговать подержанными авто, уплачивая налог с маржи, а не валового дохода. Это вывело ввоз авто с пробегом в Украину из тени, сформировало новый бизнес-сегмент на рынке и позволило регулярно наполнять государственный бюджет.

Для того чтобы услуга трейд-ин и торговля авто с пробегом могла заработать максимально прозрачно и полностью выйти из тени, следует убрать лишнюю бюрократию, дать возможность легализовать свою работу тем, кто этого будет желать, навести порядок в сфере. Это позволит дополнительно наполнить государственный бюджет.