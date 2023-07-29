Польское законодательство четко разделяет ДТП с пострадавшими и обычный "стеклобой". Согласно ситуации следует действовать по-разному.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) разработало памятку, которая поможет водителям избежать или решить ряд проблем в случае попадания в ДТП в Польше. Редакция Авто24 промониторила польские юридические и специализированные источники и расширила список подсказок и советов.

Первое, что необходимо знать, это то, что в Польше все дорожно-транспортные случаи делятся на две группы:

Kolizja drogowa: событие, в результате которого никто не пострадал;

Wypadek: авария, в результате которой пострадали люди.

Здесь польское законодательство четко разграничивает содержание каждой из этих трактовок. Итак, в чем разница между аварией и дорожно-транспортным происшествием?

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Столкновение – это событие на дороге, когда никто не пострадал, то есть нет ни погибших, ни пострадавших. В то же время были повреждены автомобили. Обычно повреждения несерьезны и касаются, например, мелких царапин, потертостей или вмятин на автомобиле. Такую ситуацию часто называют стеклобоем.

Если повреждения незначительны, то эту неприятность можно решить полюбовно – сэкономите время и нервы. Фото: rankomat.pl

Дорожно-транспортное происшествие – это ситуация, когда люди получили травмы, то есть погибли или ранены. И здесь обязательно на место происшествия вызывается полиция. Поврежденные автомобили в таком случае нельзя перемещать, чтобы не помешать службам реконструировать ход события.

Без полиции и с пониманием

Если никто не пострадал, можно решить проблему на месте без участия полиции. Прежде всего, необходимо освободить проезд, поскольку в Польше за нарушение этого правила может быть наложен штраф в размере 150 злотых. Такая ситуация относится к категории "Kolizja drogowa".

В результате взаимопонимания наибольшим преимуществом является экономия времени. Благодаря этому потерпевшая сторона может ускорить ликвидацию ущерба и выплату компенсации от виновного, который при этом не получит штрафа.

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Следует учесть, что аварии могут случаться не только на дороге, но и на парковке. В такой ситуации объявление виновника столкновения производится аналогичным образом. Следует обратить внимание, есть ли на парковке дорожные знаки. Иначе применяется правило правой руки. Если обе стороны готовы прийти к согласию – решайте на месте, но когда ситуация конфликтная, то лучше вызвать на место происшествия полицию.

Невинный стеклобой также может встречаться на стоянке возле торгового центра. Если после покупки заметили царапины или вмятины на машине, а виновного на месте нет, то есть подсказка – обращайтесь в администрацию магазина, чтобы они предоставили записи видеомониторинга. Если вы повредили чье-то авто на той стоянке, попросите сотрудников центра объявить сообщение его владельцу через систему уведомлений торгового центра.

Конечно, посоветоваться со страховым комиссаром стоит даже тогда, если вы хорошо осведомлены в страховых хитросплетениях – консультация на горячей линии сэкономит время на будущие процедуры в компенсации ущерба. Фото: rankomat.pl

Компенсация ущерба в результате ДТП выплачивается виновной стороной или ее страховой компанией. Однако, если возникают споры по поводу определения виновного, полиция или суд должны вмешаться.

Алло, полиция?

МТСБУ советует в случае малейшего подозрения на наличие пострадавших немедленно вызвать медицинскую помощь по номеру 999, звонить в полицию по телефонам 997 или 986 или воспользоваться общеевропейским номером 112.

Приезд полицейских необходим не только для законного установления виновного, но и во избежание проблем в будущем с выплатой возмещения.

Вызвать полицию нужно если:

кто-то погиб или пострадал в ДТП;

на место ДТП была вызвана скорая помощь или пожарная команда (если, например, вследствие тяжких телесных повреждений или потери сознания вмешательства этих служб было необходимо), здесь следует также сообщить полиции;

виновник ДТП с места происшествия скрылся;

есть подозрение, что один из участников столкновения может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

виновник столкновения не имеет соответствующих документов, таких как водительское удостоверение, техпаспорт и действующий полис страхования;

в результате происшествия образовалась пробка или серьезное нарушение движения.

В любом случае, если есть сомнения, вызывайте на место правоохранителей. Фото: dziennikbaltycki.pl

В случае признаков ДТП сообщение служб не рассматривается как необоснованный вызов. Напротив, представители правопорядка помогут урегулировать спор между сторонами.

Проинформированный – подготовленный

Конечно, оценку ущерба после ДТП проводит страховая компания. В Польше существует европротокол для фиксации ДТП без участия полиции. Его использование предполагает договоренность участников по определению виновности без вмешательства государственных органов.

Это только примерный сценарий действий на случай аварии или ДТП. При заключении договора у страховщиков не стесняйтесь быть любознательным, задавайте агенту вопросы и интересуйтесь деталями. Это поможет вам в дальнейшем знать весь алгоритм действий при аварийной ситуации, избежать проблем с законом и при этом найти общий язык со страховой организацией по компенсации убытков.

Чтобы избежать будущих недоразумений, не забывайте сделать фото или видеозапись события и дождаться приезда экстренных служб. Фото: bwglaw.com