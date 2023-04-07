Пешеход переходил дорогу в запрещенном месте, его сбили, но впервые сочли виновным.

Среди участников дорожного движения существует стереотип “пешеход всегда прав”. То есть даже если он нарушит правила дорожного движения, виновным признают водителя.

Районный суд г. Запорожья разрушил этот стереотип, сообщает Дорожный адвокат. Суд признал в ДТП виновным именно пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

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Все привыкли к тому, что как бы пешеход не нарушал правила и в каком бы состоянии ни находился, в ДТП всегда признают виновного водителя. Поэтому пешеходы чувствуют эту безнаказанность и продолжают дерзко вести себя на дороге.

Фактические обстоятельства дела

Пешеход решил не тратить время на переход к пешеходному переходу и решил перейти дорогу в неустановленном месте. В это время по дороге ехал автомобиль Mercedes Benz, не заметивший пешехода и наехавший на него.

Произошло столкновение, в результате чего автомобиль получил значительную вмятину на капоте. Пешеход от удара получил телесные повреждения.

На место ДТП приехали сотрудники полиции, которые отвергли общее правило «Водитель всегда виноват» и заключили, что виноват в ДТП именно пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте.

В результате наличия у пешехода телесных повреждений, первоначально возбудили по факту ДТП уголовное дело. Однако пешеход просил дело закрыть, объясняя это тем, что телесные повреждения незначительны. Наконец, уголовное дело закрыли в связи с отсутствием телесных повреждений средней тяжести.

Дело переквалифицировали из уголовного в административное. Составили протокол об административном правонарушении именно на пешехода. Материалы были переданы на рассмотрение суда.

Рассмотрение дела в суде

Пешеход получил повестку, однако на судебное заседание не явился. Не исключено, что хотел, чтобы административное дело было закрыто по срокам.

Однако суд не позволил пешеходу затянуть рассмотрение дела и провел заседание без его участия. Рассмотрение дела без участия пешехода суд мотивировал тем, что пешеход сам должен интересоваться рассмотрением дела, поэтому неявка пешехода не может препятствовать рассмотрению дела.

Рассматривая материалы дела, суд констатировал, что «пешеход пересек проезжую часть в неустановленном месте. А именно вне пешеходного перехода и допустил на себя наезд транспортного средства Mercedes Benz».

По результатам рассмотрения дела суд признал пешехода виновным в ДТП. Этим решением суд подтвердил, что ответственность должны нести не только водители, но пешеходы. При этом суд подчеркнул, что пешеходы также должны знать правила дорожного движения (постановление суда от 22.03.2023 по делу №331/1193/23).

Кстати говоря суд отменил протокол, выписанный во время воздушной тревоги

Вывод

Теперь водитель вправе потребовать у пешехода возместить ему моральный и материальный ущерб. В свою очередь пешеход вряд ли в будущем решит переходить дорогу в непозволительных местах. Он получил хороший урок. Хорошо, что остался в живых.