Пішохід переходив дорогу у забороненому місці, його збили, але вперше визнали винним.

Серед учасників дорожнього руху існує стереотип “пішохід завжди правий”. Тобто навіть якщо він порушить правила дорожнього руху, то винним визнають водія.

Районний суд м. Запоріжжя зруйнував цей стереотип, повідомляє Дорожній адвокат. Суд визнав у ДТП винним саме пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.

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Всі звикли до того, що як би пішохід не порушував правила і в якому стані б не знаходився, в ДТП завжди визнають винного водія. Тому пішоходи відчувають цю безкарність та продовжують зухвало поводитись на дорозі.

Фактичні обставини справи

Пішохід вирішив не витрачати час на перехід до пішохідного переходу та вирішив перейти дорогу у невстановленому місці. В цей час по дорозі їхав автомобіль Mercedes Benz, який не помітив пішохода і наїхав на нього.

Відбулося зіткнення, внаслідок чого автомобіль отримав значну вм’ятину на капоті. Пішохід від удару мав тілесні ушкодження.

На місце ДТП приїхали працівники поліції, які відкинули загальне правило «Водій завжди винен» та зробили висновок, що винен в ДТП саме пішохід, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок наявності у пішохода тілесних ушкоджень, спочатку порушили за фактом ДТП кримінальну справу. Однак пішохід просив справу закрити, пояснював це тим, що тілесні ушкодження незначні. Врешті кримінальну справу закрили у зв`язку із відсутністю тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Справу перекваліфікували з кримінальної в адміністративну. Склали протокол про адміністративне правопорушення саме на пішохода. Матеріали передали на розгляд суду.

Розгляд справи в суді

Пішохід отримав повістку, однак на судове засідання не з’явився. Не виключено, що хотів, щоб адміністративну справу закрили по строках.

Проте суд не дав можливості пішоходу затягнути розгляд справи та провів засідання без його участі. Розгляд справи без участі пішохода суд мотивував тим, що пішохід сам повинен цікавитись розглядом справи, а тому неявка пішохода не може перешкоджати розгляду справи.

Розглядаючи матеріали справи, суд констатував, що «пішохід здійснив перетин проїзної частини в невстановленому місці. А саме поза межами пішохідного переходу та допустив на себе наїзд транспортного засобу Mercedes Benz».

За результатами розгляду справи суд визнав пішохода винним у ДТП. Цим рішенням суд підтвердив, що відповідальність повинні нести не лише водії, а й пішоходи. При цьому, суд наголосив, що пішоходи також повинні знати правила дорожнього руху (постанова суду від 22.03.2023 у справі №331/1193/23).

До речі суд скасував протокол, виписаний під час повітряної тривоги

Висновок

Тепер водій має право вимагати в пішохода відшкодувати йому моральну і матеріальну шкоду. Своєю чергою пішохід навряд чи у майбутньому вирішить переходити дорогу у недозволених місцях. Він отримав гарний урок. Добре, що залишився живим.