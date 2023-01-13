Поліцейські склали на водія протокол по ст. 130 під час повітряної тривоги, але суд закрив провадження через грубі порушення законодавства з боку поліцейських.

Суд дійшов висновку, що протокол був складений під час загрози життю та безпеці громадянина. Окрім того, поліція порушила право громадянина на захист.

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Час від часу суди закривають провадження через неналежне оформлення працівниками поліції матеріалів про скоєння водіями правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) КУпАП.

У черговий раз таке порушення з боку поліцейських проблему констатував Подільський районний суд Києва.

Як було зазначено в поліцейському протоколі, рано вранці 28 липня 2022 року на столичних Нивках патрульні зупинили автомобіль Volkswagen.

Поспілкувавшись з водієм, поліцейські дійшли висновку, що водій знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження відповідного огляду водій відмовився, а відтак відносно громадянина був складений протокол по ст. 130 КУпАП.

Втім, суд з висновками патрульних поліцейських не погодився. Досліджуючи матеріали справи, суд звернув увагу, що спілкування патрульних з водієм 28 липня відбувалося в дещо специфічних обставинах.

Так, на відеозапису з місця події зафіксовано, що водій Volkswagen насправді не відмовляється від проходження огляду, а навпаки наполягає на ньому, однак просить дочекатись його адвоката та відбою повітряної тривоги. Втім, таке прохання поліцейські сприйняли як відмову від проходження огляду.

Як зазначено в рішенні суду, оскільки на відео не зафіксовано, що водій відмовляється від проходження огляду, а навпаки наполягає на ньому, навіть тоді, коли порушується його право на захист та безпеку його життю, то в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Таким чином, провадження у справі відносно водія Volkswagen було закрите судом у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.