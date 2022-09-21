Суд визнав незаконним огляд водія на стан алкогольного сп’яніння через відсутність законних підстав зупинки автомобіля.

Суд визнав водія невинним та закрив провадження у справі за «п’яне водіння» через відсутність законних підстав зупинки. Постанова суду від 13.09.2022 у справі №344/8791/22.

Читайте також: Коли огляд водія на стан сп’яніння у лікарні визнають неправомірним: судова практика

14 липня 2022 року працівники зупинили автомобіль, який здійснював рух за тринадцять хвилин до початку комендантської години. Виявивши ознаки алкогольного сп’яніння, інспектори запропонували водію пройти огляд на стан сп’яніння на приладі Драгер.

Водій погодився пройти огляд. Результат огляду виявився позитивним – 0,75 проміле, тобто більш як утричі більше передбаченої законом норми (0,2 проміле).

Матеріали передали на розгляд суду. В суді водій пояснював, що інспектори його зупинили без жодних законних підстав. А тому їх подальші дії та рішення є також незаконними.

Суд першої інстанції не врахував аргументів водія та визнай його винним. Накладено штраф 17 000 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами строком один рік.

Водій не згодився з таким рішенням суду та оскаржив його в апеляційному порядку. В апеляційному суді водій також наголошував, що працівники поліції не мали права зупиняти транспортний засіб. Оскільки були відсутні передбачені статтею 35 Закону «Про національну поліцію» підстави для його зупинки.

Суд апеляційної інстанції дослідив усі матеріали справи та зазначив, що постанова суду першої інстанції не може залишатися в силі через те, що суд першої інстанції не перевірив і не дав правової оцінки правомірності зупинки водія.

При цьому апеляційний суд зазначив, що у справі немає документального підтвердження правомірності такої зупинки. Тому апеляційний суд погодився з доводами водія про неправомірність й безпідставність зупинки поліцейським транспортного засобу.

Далі апеляційний суд наголосив, що відсутність законних підстав для зупинки автомобіля є підставою вважати неправомірними всі наступні дії поліцейських та здобуті у справі дані, тому числі є протиправною сама процедура огляду водія. У цьому випадку суд застосував правовий принцип «плодів зіпсованого дерева».

Також апеляційний суд звернув увагу, що при процедурі проходження огляду на стан сп`яніння та при складанні протоколу, водієві не було роз`яснено і забезпечено реальне право на допомогу адвоката. Це також є істотним процесуальним порушенням права водія на правовий захист.

Зазначені істотні порушення прав водія на захист суд використав як підставу для визнання всіх здобутих працівниками поліції у справі даних і документів недопустимими доказами в силу правового принципу «плодів зіпсованого дерева».

Таким чином, основною підставою для визнання судом водія невинним у керуванні в стані алкогольного сп’яніння та закриття провадження у справі стала відсутність законних підстав зупинки, які перелічені у статті 35 Закону «Про національну поліцію».