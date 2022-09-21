Суд признал незаконным освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения из-за отсутствия законных оснований остановки автомобиля.

Суд признал водителя невиновным и закрыл производство по делу за “пьяное вождение” из-за отсутствия законных оснований остановки. Постановление суда от 13.09.2022 по делу №344/8791/22.

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14 июля 2022 года работники остановили автомобиль, который осуществлял движение за тринадцать минут до начала комендантского часа. Обнаружив признаки алкогольного опьянения, инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на приборе Драгер.

Водитель согласился пройти осмотр. Результат осмотра оказался положительным – 0,75 промилле, то есть более чем в три раза больше предусмотренной законом нормы (0,2 промилле).

Материалы передали на рассмотрение суда. В суде водитель объяснял, что инспекторы его остановили без каких-либо законных оснований. А потому их дальнейшие действия и решения являются также незаконными.

Суд первой инстанции не учел аргументов водителя и признал его виновным. Наложен штраф 17 000 грн с лишением права управлять транспортными средствами сроком на один год.

Водитель не согласился с таким решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционном суде водитель также отмечал, что сотрудники полиции не имели права останавливать транспортное средство. Поскольку отсутствовали предусмотренные статьей 35 Закона “О национальной полиции” основания для его остановки.

Суд апелляционной инстанции исследовал все материалы дела и отметил, что постановление суда первой инстанции не может оставаться в силе из-за того, что суд первой инстанции не проверил и не дал правовой оценки правомерности остановки водителя.

При этом апелляционный суд отметил, что в деле нет документального подтверждения правомерности такой остановки. Поэтому апелляционный суд согласился с доводами водителя о неправомерности и необоснованности остановки полицейским транспортного средства.

Далее апелляционный суд отметил, что отсутствие законных оснований для остановки автомобиля является основанием считать неправомерными все последующие действия полицейских и полученные по делу данные, в том числе является противоправной сама процедура осмотра водителя. В этом случае суд применил правовой принцип “плодов испорченного дерева”.

Также Апелляционный суд обратил внимание, что при процедуре прохождения освидетельствования на состояние опьянения и при составлении протокола, водителю не было разъяснено и обеспечено реальное право на помощь адвоката. Это также является существенным процессуальным нарушением права на правовую защиту.

Указанные существенные нарушения прав водителя в защите суд использовал как основание для признания всех добытых работниками полиции по делу данных и документов недопустимыми доказательствами в силу правового принципа “плодов испорченного дерева”.

Таким образом, основным основанием для признания судом водителя невиновным в управлении в состоянии алкогольного опьянения и закрытия производства по делу, стало отсутствие законных оснований остановки, которые перечислены в статье 35 Закона “О Национальной полиции”.