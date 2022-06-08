Нарушение инструкций, по которым проводятся обследование на определение наркотического средства или психотропного вещества в организме водителя, является причиной, по которой суд может отменить обвинение полиции.

За управление в состоянии наркотического опьянения водитель может получить штраф до 51 тыс. грн с лишением права управления до 10 лет. Однако невозможность водителя сдать анализы мочи в подтверждение или опровержение такого состояния не является основанием для признания его виновным по статье 130 КУоАП.

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Как было на месте остановки

Сотрудники полиции остановили автомобиль за нарушение ПДД. Во время общения сотрудникам полиции показалось, что зрачки глаз водителя не реагируют на свет и дрожат пальцы рук. Водителю предложили пройти осмотр в наркологической больнице. Водитель согласился и проехал с инспекторами в медицинское учреждение.

В медицинском заведении водитель несколько раз пытался сдать мочу для исследований, однако не смог этого сделать. Он объяснил, что не отказывается сдать для анализа мочу, однако в силу физиологических особенностей этого не может сделать. Остальные образцы биологической среды водителю сдать не предлагали.

После нескольких неудачных попыток сдать анализы мочи врач на основании визуального осмотра сделал вывод, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. В медицинском заключении врач отметил: “Состояние опьянения вследствие употребления каннабиноидов установлено по результатам внешнего осмотра и выявления клинических признаков наркотического опьянения”.

На основании этого заключения полицейские составили протокол о привлечении к ответственности по статье 130 КУоАП.

Что говорит закон

Согласно п.7 Р.III Инструкции №1452/735 “проведение лабораторных исследований на определение наркотического средства или психотропного вещества обязательно”.

Согласно п.12 Р.III этой Инструкции "Предметом исследования биологической среды могут быть слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук".

Пунктом 13 Р.III Инструкции предусмотрено, что “Для исследования биологической среды может использоваться кровь, если у обследуемого лица невозможно взять образцы биологических сред, указанных в пункте 12 настоящего раздела”.

Что решил суд

В нарушение предусмотренной процедуры работниками медицинского учреждения был нарушен порядок осмотра на состояние опьянения. А именно, при физиологической невозможности водителем сдать мочу, ему даже не предлагалось предоставить образцы слюны, смывы с поверхности губ, кожного покрова, лица и рук или крови.

Несмотря на это, работники медицинского учреждения подтвердили состояние наркотического опьянения, в то время как водитель фактически выполнял все их указания.

В то же время, Инструкция указывает на необходимость проведения лабораторных исследований. При этом предметом лабораторного исследования может быть не только моча, но и слюна, смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, а также кровь.

Следовательно, по мнению суда, в нарушение Инструкции, водителю не было обеспечено возможность проведения полноценного осмотра в медицинском учреждении путем исследований всех возможных образцов биологической среды.

С учетом указанного, суд заключил, что осмотр водителя в медицинском учреждении проведен с нарушением Инструкции. По результатам рассмотрения дела суд признал водителя не виновным и закрыл производство по делу, не привлекая его ни к какой ответственности (решение по делу №755/4998/21).