Порушення інструкцій, за якими проводяться обстеження на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини у організмі водія, є причиною, через яку суд може скасувати обвинувачення поліції.

За керування у стані наркотичного сп’яніння водій може отримати штраф до 51 тис. грн. з позбавленням права керування до 10-ти років. Однак, неможливість водія здати аналізи сечі на підтвердження чи спростування такого стану не є підставою для визнання його винним за статтею 130 КУпАП.

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Як було на місці зупинки

Працівники поліції зупинили автомобіль за порушення ПДР. Під час спілкування працівникам поліції здалося, що зіниці очей водія не реагують на світло та тремтять пальці рук. Водієві запропонували пройти огляд у наркологічній лікарні. Водій погодився та проїхав з інспекторами до медичного закладу.

У медичному закладі водій декілька разів намагався здати сечу для досліджень, однак не зміг цього зробити. Він пояснив, що не відмовляється здати для аналізу сечу, проте в силу фізіологічних особливостей не може цього зробити. Інші зразки біологічного середовища водієві здати не пропонували.

Після декількох невдалих спроб здати аналізи сечі, лікар на підставі візуального огляду видав висновок, що водій перебуває в стані наркотичного сп’яніння. У медичному висновку лікар зазначив: "Стан сп’яніння внаслідок вживання канабіноїдів, встановлено за результатами зовнішнього огляду і виявлення клінічних ознак наркотичного сп’яніння".

На підставі цього висновку, поліцейські склали протокол про притягнення до відповідальності за статтею 130 КУпАП.

Що каже закон

Згідно з п.7 Р.ІІІ Інструкції №1452/735 "проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове".

Відповідно до п.12 Р.ІІІ цієї Інструкції "Предметом дослідження біологічного середовища можуть бути слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук".

Пунктом 13 Р.ІІІ Інструкції передбачено, що "Для дослідження біологічного середовища може використовуватися кров, якщо в обстежуваної особи неможливо взяти зразки біологічних середовищ, вказаних у пункті 12 цього розділу".

Що вирішив суд

В порушення передбаченої процедури, працівниками медичного закладу було порушено порядок огляду на стан сп’яніння. А саме, при фізіологічній неможливості водієм здати сечу, йому навіть не пропонувалось надати зразки слини, змивів з поверхні губ, шкірного покриву, обличчя і рук чи крові.

Попри це, працівники медичного закладу підтвердили стан наркотичного сп’яніння, в той час, коли водій фактично виконував всі їхні вказівки.

В той таки час Інструкція вказує на необхідність проведення лабораторних досліджень. При цьому предметом лабораторного дослідження може бути не тільки сеча, а й слина, змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук, а також кров.

Отже, на думку суду, в порушення Інструкції, водію не було забезпечено можливості проведення повноцінного огляду в медичному закладі шляхом досліджень всіх можливих зразків біологічного середовища.

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що огляд водія у медичному закладі проведений з порушенням Інструкції. За наслідками розгляду справи суд визнав водія не винним та закрив провадження у справі, не притягнувши його до жодної відповідальності (рішення у справі №755/4998/21).