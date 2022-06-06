У Києві затримали водія, у якого вміст алкоголю перевищував технічний ліміт алкотестера

У Києві затримали водія з ознаками алкогольного сп'яніння, проте виміряти точний вміст алкоголю в крові не вдалося. Показник перевищував технічний ліміт приладу.

Читайте також: В Україні зафіксовано абсолютний антирекорд з алкогольного сп’яніння за кермом

Нещодавно поліцейським повідомили про порушення правил дорожнього руху на вулиці Героїв Дніпра. Заявник повідомляв про п'яного водія автівки Kia.

Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили 35-річного чоловіка, який мав очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Зазначається, що драгер показав чималий результат, але отримати точне число не вдалося. Показник перевищив технічний ліміт приладу — 5 проміле.

Максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле. Понад 3 проміле алкоголю вважається фазою важкого сп'яніння, яка наближається до алкогольного отруєння. Легким сп'яніння вважається 0,5-1,5 проміле.

Водія відсторонили від керування автівкою та склали на нього адмінпротокол за керування транспортом у стані сп'яніння.

Зазначимо, що в деяких регіонах України на час воєнного стану вирішили конфіскувати автівки у водіїв, яких зловили нетверезими за кермом. Наприклад, у Тернопільській області автівки вилучають на потреби армії.