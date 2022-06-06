В Киеве задержан водитель, у которого содержание алкоголя превышало технический лимит алкотестера

В Киеве задержан водитель с признаками алкогольного опьянения, однако измерить точное содержание алкоголя в крови не удалось. Показатель превышал технический предел прибора.

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Недавно полицейским сообщили о нарушении ПДД на улице Героев Днепра. Заявитель сообщал о пьяном водителе автомобиля Kia.

Приехавшие по вызову полицейские обнаружили 35-летнего мужчину, который имел очевидные признаки алкогольного опьянения. Отмечается, что драгер показал большой результат, но получить точное число не удалось. Показатель превысил технический лимит прибора – 5 промилле.

Максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле. Более 3 промилле алкоголя считается фазой тяжелого опьянения, которая приближается к алкогольному отравлению. Легким опьянением считается 0,5-1,5 промилле.

Водителя отстранили от управления автомобилем и составили админпротокол за управление транспортом в состоянии опьянения.

Отметим, что в некоторых регионах Украины во время военного положения решили конфисковать автомобили у водителей, которых поймали нетрезвыми за рулем. Например, в Тернопольской области машины изымают на нужды армии.