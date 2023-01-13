Полицейские составили на водителя протокол по ст. 130 во время воздушной тревоги, но суд закрыл производство из-за грубых нарушений законодательства со стороны полицейских.

Суд пришел к выводу, что протокол был составлен при угрозе жизни и безопасности гражданина. Кроме того, полиция нарушила право гражданина на защиту.

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Время от времени суды закрывают производство по причине ненадлежащего оформления работниками полиции материалов о совершении водителями правонарушения, предусмотренного ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) КУоАП.

В очередной раз такое нарушение со стороны полицейских проблему констатировал Подольский районный суд Киева.

Как было отмечено в полицейском протоколе, ранним утром 28 июля 2022 года на столичных Нивках патрульные остановили автомобиль Volkswagen.

Пообщавшись с водителем, полицейские пришли к выводу, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения соответствующего осмотра водитель отказался, а в отношении гражданина был составлен протокол по ст. 130 КУоАП.

Впрочем, суд с выводами патрульных полицейских не согласился. Исследуя материалы дела, суд обратил внимание, что общение патрульных с водителем 28 июля происходило в специфических обстоятельствах.

Так, на видеозаписи с места происшествия зафиксировано, что водитель Volkswagen действительно не отказывается от прохождения осмотра, а наоборот настаивает на нем, однако просит дождаться его адвоката и отбоя воздушной тревоги. Впрочем, такую просьбу полицейские восприняли как отказ от прохождения осмотра.

Как указано в решении суда, поскольку на видео не зафиксировано, что водитель отказывается от прохождения осмотра, а наоборот настаивает на нем, даже если нарушается его право на защиту и безопасность его жизни, то в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Таким образом, производство по делу в отношении водителя Volkswagen было закрыто судом в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.