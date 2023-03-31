Останнім часом штрафи отримують на лише водії, але й пішоходи. При чому суди активно підтримують поліцію та приймають рішення про законність таких штрафів щодо пішоходів.

Донедавна працівники поліції відверталися в інший бік, коли бачили, як пішохід переходить дорогу у невстановленому місці. Такі ситуації породжували у водіїв відчуття несправедливості, оскільки водіїв штрафували систематично.

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Відповідно до ч.1 ст.127 КУпАП, перехід пішоходами проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху, передбачають накладення адміністративного штрафу в розмірі 255 грн.

Останнім часом суди масово почали підтверджувати винуватість пішоходів при порушенні ними правил дорожнього руху.

Зокрема, районний суд м. Полтава рішенням від 20.03.2023 у справі №440/16607/21 визнав винним пішохода, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Суд погодився, що пішохід порушив п.4.7 ПДР і повинен понести відповідальність за ч.1 ст.127 КУпАП.

Районний суд м. Чернігів рішенням від 06.03.2023 у справі №748/241/23 визнав винним пішохода, який здійснив перехід проїзної частини дороги поза пішохідним переходом при його наявності. Суд підтвердив, що пішохід порушив п.4.14.г ПДР і постанова про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.127 КУпАП є законною.

Районний суд м. Черкаси суд рішенням від 01.02.2023 у справі №711/6953/22 визнав винним пішохода, що здійснив перехід проїзної частини дороги поза пішохідним переходом. Суд зробив висновок, що пішохід порушив п.4.9 ПДР та повинен понести відповідальність у вигляді адміністративного штрафу 255 грн.

Київський районний суд м. Полтави рішенням від 31.01.2023 у справі №552/9091/22 визнав винним пішохода, який в м. Харкові переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу та не мав на собі світлоповертальних елементів. Суд зробив висновок, що пішохід порушив п.4.14 ПДР і накладений штраф у розмірі 255 грн є правомірним.

Аналогічно підтримують справи апеляційні суди, зокрема Шостий апеляційний адміністративний суд рішенням від 18.01.2023 у справі №697/1099/22 визнав винним пішохода, який вибіг на проїзну частину, де рухався транспорт. Суд зробив висновок, що своїми діями пішохід порушив п.4.14.б ПДР, чим скоїв адміністративне правопорушення за ч.1 ст.127 КУпАП.

Це свідчить про те, що відношення поліції до пішоходів-порушників змінилося. Якщо пішохід порушив правила, то він повинен нести відповідальність, як і водій. Як наслідок, дотримання пішоходами правил зменшить кількість ДТП, які часто стаються з вини самих же пішоходів.