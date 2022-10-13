Контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках.
13 жовтня, на автомобільних дорогах країни з’явиться 9 нових ділянок, а також змінено 4 існуючі ділянки, де патрульною поліцією здійснюватиметься вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.
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Розташування приладів вимірювання швидкості TruCAM:
Вінницька область
- М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 350-370 км та 375-412 км
- М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 244-265 км та 265-300 км
- Вінниця, Хмельницьке шосе
Волинська область
- М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 414-470 км та 470-506 км
- М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 80-137 км
- Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 71-87 км та 87-130 км (нова ділянка)
- Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 0-130 км
- Луцьк, проспект Відродження та вулиці Конякіна, Львівська, Ковельська, Рівненська та Набережна
Дніпропетровська область
- М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 913-959 км та 982-1038 км
- М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 200-253 км
- Н-11 Дніпро — Миколаїв, 53-135 км
- Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 424-440 км
- Дніпро, Полтавське, Запорізьке та Донецьке шосе, проспект Слобожанський, вулиці Набережна Перемоги, Маршала Малиновського, Набережна Заводська та Київська
- Кривий Ріг, проспект Миру, вулиці Січеславська, Сергія Колачевського, Олексія Солом'яного, Чумацький Шлях, Ракітіна, Волгоградська, Володимира Великого та Дніпровське шосе
- Павлоград, вулиця Дніпровська
Житомирська область
- М-06 Київ —Чоп, 69-128 км, 150-190 км та 203-251 км
- М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 79-135 км та 140-228 км
- М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 184-213 км
- Н-03 Житомир — Чернівці, 18-22 км та 72-75 км
- Р-18 Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — Ставище, 4-9 км
- Житомир, Київське шосе
Закарпатська область
- М-06 Київ — Чоп, 720-768 км та 770-831 км
- М-08 обхід Ужгород — МПП "Ужгород", 5-9 км
- М-24 В. Добронь — Мукачево — Берегово — КПП "Лужанка", 19-23 км
- Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 4-63 км (нова ділянка)
- Ужгород, вулиці Собранецька та Гагаріна
- Мукачево, вулиця Пряшівська
Івано–Франківська область
- Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 217-237 км, 260-276 км, 318-353 км, 365-370 км та 380-396 км
- Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига, 118-205 км (у напрямку Чернівців), 118-205 км (у напрямку Івано-Франківську), 27-35 км, 49-69 км, 51-55 км, 137-139 км та 79-90 км (нова ділянка)
- Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам’янець-Подільський, 113-116 км
- Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна, 3-17 км (нова ділянка)
- Івано-Франківськ, вулиці Галицька та Крихівецька
Київ
- Київ, проспекти Бажана, Перемоги, Соборності та Броварський, вулиці Боргащівська та Саперно–Слобідська, Столичне та Набережне шосе
Київська область
- М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 20-60 км
- М-03 Київ — Харків — Довжанський (в межах Борисполя), 24-49 км та 50-104 км
- М-05 Київ — Одеса, 15-143 км (у напрямку Києва), 15-143 км (у напрямку Одеси)
- М-06 Київ — Чоп, 20-69 км
- М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 45-79 км
- Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — Звенигородка, 113-124 км
- Біла Церква, проспект Князя Володимира, вулиці Київська та Леваневського
- Кіровоградська область
- М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 768-803 км
- М-05 Київ — Одеса, 252-265 км
- М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 670-750 км
- Кропивницький, вулиці Яновського, Холодноярська, Бобринецький шлях, Полтавська, Вокзальна та Мурманська
Львівська область
- М-06 Київ — Чоп, 511-580 км, 614-686 км, 437-450 км, 488-490 км, 585-586 та (нові ділянки) 457-463 км, 498-500 км, 597-603 км
- М-06-03 Київ — Чоп (під'їзд до Львова), 0-5 км
- М-09 Львів — Рава-Руська (на Люблін), 50-70 км, 128-191 км
- М-10 Львів — Краковець, 8-70 км
- М-10-01 Львів — Краковець (західний обхід Львова), 0-15 км
- М-11 Львів — Шегині, 8-82 км
- Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ —Рогатин — Бібрка — Львів, 415-438 км
- Н-13 Львів — Самбір — Ужгород, 50-68 км, 84-116 км, 131-139 км
- Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 2-23 км, 45-68 км
- Р-15 Ковель — Жовква, 128-151км
- Т-14-01 КПП "Смільниця" — Старий Самбір, 1-17 км
- Т-14-16 Львів — Пустомити — Мединичі, 7-14 км
- Львів, проспект Вячеслава Чорновола та Червоної Калини, вулиці Городоцька, Шевченка, Княгині Ольги, Стрийська, Личаківська, Стуса, Пасічна та Зелена
Одеська область
- М-05 Київ — Одеса, 360-440 км, 442-463 км
- М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 0-57 км (у напрямку Мелітополя), 0-57 (у напрямку Одеси)
- М-15 Одеса — Рені, 4-43 км, 186-230 км
- М-28 Одеса — Южний — М-14 з під'їздами, 19-26 км (нова ділянка)
- Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — М-15, 8-14 км (нова ділянка)
- Одеса, Люстдорфська дорога, вулиці Балківська, Миколаївська дорога, Отамана Головатого, Краснова, Південна дорога, Чорноморського казацтва, Київське шосе та проспект Шевченка
- Ізмаїл, проспекти Миру та Суворова
Полтавська область
- М-03 Київ — Харків — Довжанський,136-238 км, 245-306 км, 310-347 км, 386-394 км
- М-22 Полтава — Олександрія, 7-106 км
- Н-12 Суми — Полтава, 154-158 км
- Р-11 Полтава — Красноград, 7-14 км
- Миргород, вулиця Гоголя
- Лохвиця, вулиця Героїв України
- Полтава, вулиці Соборності, Великотирнівська, Європейська, Маршала Бірюзова, Сакко, Зіньківська та проспект Миру
- Кременчук, проспекти Лесі Українки та Свободи, вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, Київська, Вадима Пугачова, Академіка Герасимовича та Леонова
Рівненська область
- М-06 Київ — Чоп, 260-310 км, 311-425 км (у напрямку Львова), 311-425 км (у напрямку Рівного)
- М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 301-320 км, 350-355 км
- Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 130-156 км
- Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, 62-149 км
- Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, 170-175 км
- Рівне, вулиці Дубенська, Київська та Соборна
Тернопільська область
- М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на Люблін), 1-35 км
- М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 154-191 км, 128-140 км
- М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 239-319 км, 330-415 км та 415-446 км (нова ділянка)
- Р-41 обхід Тернополя, 12-27 км
- Тернопіль, проспект Степана Бандери, вулиця Степана Будного
Хмельницька область
- М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, 191-300 км, 300-332 км
- М-12-03 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка (східний підхід до Хмельницького), 0-4 км
- Н-03 Житомир — Чернівці, 172-300 км
- Хмельницький, вулиці Західно-Окружна та Кам'янецька
Черкаська область
- М-05 Київ — Одеса, 143-175 км, 175-237 км
- М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, 534-544 км
- Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, 0-25 км
- Черкаси, вулиці Благовісна, Надпільна, Сумгаїтська, Смілянська, Гагаріна та проспект Хіміків
Чернівецька область
- М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 448-542 км (у напрямку Тереблече)
- М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 448-542 км (у напрямку Чернівців)
- Н-03 Житомир — Чернівці, 303-363 км
- Н-10 Стрий — Івано–Франківськ — Чернівці — Мамалига, 206-258 км
- Чернівці, вулиці Героїв Майдану, Галицький шлях та Південно-Кільцева
Чернігівська область
- М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 64-90 км, 92-117 км, 166-176 км
- М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ, 80-102 км
- Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем'яч, 10-21 км
- Чернігів, проспект Миру, Перемоги та вулиця Шевченка (нова ділянка)
В областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та, де пошкодженні ділянки автомобільних доріг, контроль за швидкісним режимом транспортних засобів не здійснюється.