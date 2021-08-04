Закон не дозволяє працівнику поліції вимірювати швидкість руху приладом TruCAM з рук. Такий висновок суду. Користуватись приладом TruCAM можна лише якщо він встановлений стаціонарно.

Поліцейський зупинив водія за перевищення швидкості. Водій звернув увагу поліції, що вони не мають права вимірювати швидкість приладом TruCAM, тримаючи його в руках. Наголосив що прилад повинен бути закріплений на стаціонарному нерухомому об’єкті.

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Працівники поліції дані зауваження не врахували та оштрафували водія. Проте водій вирішив довести в суді, що швидкість може вимірюватися цим приладом лише у разі його закріплення на стаціонарному нерухомому об’єкті.

Судом враховано положення ст. 40 Закону "Про Національну поліцію", які передбачають, що "поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку…".

Суд встановив, що фіксація швидкості автомобіля здійснювалась інспектором приладом Trucam з рук. При цьому, на переконання суду, ручне фіксування швидкості може дати більшу похибку, ніж передбачено свідоцтвом про повірку. Це ставить під сумнів точність вимірювання показника швидкості руху автомобіля.

Під час розгляду справи суд погодився, що прилади вимірювання швидкості повинні бути розміщені лише стаціонарно вмонтованим способом. Натомість ручне вимірювання швидкості прямо суперечить приписам ст. 40 Закону "Про Національну поліцію".

Водночас суд наголосив, що законодавчо не визначено іншого способу закріплення лазерних вимірювачів TruCam працівниками поліції, ніж розміщення виключно на стаціонарних нерухомих об’єктах (Рішення від 27.07.2021 у справі №554/1946/21).

Таким чином, прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості транспортного засобу не може утримуватися інспектором поліції в руках, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.